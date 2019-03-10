/ В Челябинской области щенков выставили на мороз в заклеенной коробке

Девять малышей спасли неравнодушные жители Магнитогорска.

Коробка, обмотанная скотчем так, чтобы из нее никто не выбрался, была обнаружена вчера ночью в Магнитогорске. В ней находилось девять крошечных щенков, от которых, таким страшным способом, решили избавиться люди.

Вчера ночью выкинули в коробках щенков аж 9 штук. Скорее всего, они из разных пометов. Парочка совсем лысенькие. Сейчас они все на улице, как смогли так укутали их, покормили, но, честно сказать, им там плохо. В теплое место на данный момент взять нет возможности. — рассказывает в группе «Волонтерское движение ХОЧУ ДОМОЙ, Магнитогорск» Анастасия Кузьмина.

Малышам сейчас ищут дом или передержку.

Напомним, что в одной из квартир Миасса были найдены 15 кошек и 5 собак, которых бросили умирать в захламленной квартире. Зоозащитники уже нашли передержку практически всем животным.