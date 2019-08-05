На Южном Урале ГАЗель насмерть сбила двух женщин

Об этом сообщили в ГИБДД Челябинской области.

Сегодня, 5 августа, в Сосновском районе водитель автомобиля «ГАЗ» насмерть сбил двух женщин. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.



27-ми летний мужчина ехал в направлении Челябинска. По предварительной информации, водитель выехал на правую обочину и наехал на двух женщин 1976 и 1980 годов рождения. В результате ДТП пешеходы скончались на месте.



Сейчас полиция разбирает все причины инцидента. Оказалось, что мужчина имеет стаж вождения с 2013 года, за год он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД

