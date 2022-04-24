В Челябинской области произошел крупный природный пожар

Сухая трава загорелась рядом с домами

Сегодня днем, 24 апреля, в Златоусте на горе Кварцит загорелась трава. Как сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, существовала угроза перехода огня на дома, спасатели их отстояли.

«Сообщение поступило в 13:09. Была угроза двум домам, расположенным в частном секторе. К моменту прибытия площадь пожара составляла один гектар. Был сильный ветер. Возгорание ликвидировали, дома отбили»,— уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работали 18 человек личного состава и 4 единицы техники.

21 апреля лесные пожары полыхали в Сосновском районе рядом с поселками Рощино и Новоказанцево. Дым был виден даже в центре Челябинска.

Днем 23 апреля в Копейске на балконе одной из квартир многоэтажного дома произошел пожар. В результате никто не пострадал, из здания эвакуировались 42 человека.