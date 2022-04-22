В лесу под Челябинском сотрудники МЧС потушили крупный пожар

Загорелась сухая растительность

В Сосновском районе рядом с поселками Рощино и Новоказанцево в лесу полыхали пожары. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. Дым от пожара было видно даже в центре города накануне, 21 апреля.

«Загорелась сухая растительность. Пожар ликвидирован», — сообщили в региональном чрезвычайном ведомстве.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинской области начались сезонные лесные пожары.

В 2021 году на территории Челябинской области произошло 1086 лесных пожаров. Это почти в два раза больше, чем в 2020-м. При этом площадь возгораний выросла в пять раз — до 41,4 тысячи га. Ущерб оценивается в 1,053 млрд рублей.



Кроме того, опасный период для садоводов и дачников. Сотрудники МЧС напоминают, что разводить костер можно только в специальных несгораемых емкостях (мангалах, жаровнях); расстояние до построек должно быть не менее 5 метров; очистка от сухих листьев и веток вокруг мангала — 2 метра.

При этом недопустимо использование мангала/жаровни с повреждениями, допускающими выпадение из них горючих материалов.

Таким образом, если ваш мангал находится на расстоянии менее 5 метров до постройки (дома, беседки, сарая и пр.), то жарить шашлыки нельзя. Более того, если беседка соединена с жаровней и допускает разведение открытого огня — то такой жаровней также пользоваться нельзя, так как это нарушает порядок использования открытого огня и разведения костров. За сжигание мусора в неположенном месте предусмотрены штрафы по статье 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности»: до 3 тысяч рублей для физических лиц; до 15 тысяч могут быть оштрафованы должностные лица; штраф до 30 тысяч рублей за нарушение заплатит ИП, а юридические лица — до 200 тысяч рублей.