В Копейске из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 42 человека

В одной из квартир загорелись вещи на балконе

Сегодня днем, 23 апреля, в Копейске произошел пожар в одной из квартир десятиэтажного дома на улице Ленина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, в помещении никого не оказалось, пострадавших нет.

ЧП произошло в квартире, расположенной на пятом этаже, в доме № 41 по улице Ленина. Пожар вспыхнул на балконе. По словам очевидцев, спасатели использовали автолестницу, чтобы потушить пламя.

«Вскрыли квартиру, людей не обнаружено. Работало два звена газодымозащитной службы. Эвакуировались 42 человека, из них шесть детей. Без пострадавших»,— уточнили в пресс-службе ведомства.

Причины пожара выясняются, на месте работают сотрудники отделения дознания.