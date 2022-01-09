В Челябинской области при столкновении двух иномарок погиб мужчина

Еще двух человек госпитализировали с травмами

Днем 8 января на 40 километре автодороги Тюбук — Кыштым в Челябинской области произошло лобовое столкновение двух иномарок. Водитель одного из автомобилей скончался от полученных травм, еще двух человек госпитализировали, сообщили 9 января в пресс-службе ОГИБДД по городу Кыштым.

Авария произошла в 16:40. 27-летний житель Кыштыма, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», двигаясь на высокой скорости в условиях непогоды, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лексус LX 470», которым управлял 34-летний челябинец.

«В результате ДТП водитель автомобиля „Фольксваген Поло“ от полученных травм скончался в больнице города Кыштыма. Пассажиры „Фольксвагена“ — 27-летняя и 40-летняя женщины получили ранения различной степени тяжести, госпитализированы»,— уточнили в ведомстве.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Днем 8 января под Миассом столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Киа Оптимус», в результате погиб 19-летний водитель отечественной машины.

7 января на трассе М-5 под Златоустом в результате столкновения двух иномарок скончалась 19-летняя девушка.