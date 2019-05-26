/ В Челябинской области подросток насмерть разбился на машине родителей

Еще один ребенок пострадал и госпитализирован с места происшествия.

В Челябинской области за рулем легкового автомобиля погиб 15-летний подросток. На первом километре автодороги Копейск — Потанино, автомобиль, который мальчик взял без спроса, перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал не только водитель, пассажир также получил травмы.

По предварительным данным автомобилем «Лада Приора» управлял несовершеннолетний без права вождения 2004 года рождения. Он не справился с управлением, совершил опрокидывание транспортного средства в кювет, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В салоне автомобиля находился 13-летний пассажир, который был госпитализирован с места происшествия в детскую больницу Челябинска.