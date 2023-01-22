В Челябинской области неизвестный жестоко расправился с собакой

Подозреваемого ищет полиция

В Златоусте Челябинской области неизвестный жестоко расправился с собакой, повесив ее, а затем завернул ее в мусорный пакет. Как сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, правоохранители разыскивают живодера.

Судя по кадрам, распространенным в социальных сетях (редакция не публикует их по этическим причинам), мужчина повесил собаку за веревку. После того, как животное погибло, он достал мусорный пакет и завернул в него тело пса.

«Сотрудники полиции выезжали на место происшествия, опросили очевидцев, выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводятся мероприятия по задержанию подозреваемого»,— уточнили в полицейском главке.

Ранее в Челябинске неизвестный пырнул ножом в лоб трехлетнюю хаски, которая гуляла с хозяйкой. Как сообщила владелица животного, неизвестный обежал собаку, которая спокойно гуляла, ударил ее ножом и скрылся в лесу. Сейчас подозреваемого разыскивают, а собаку лечат.

Также в Златоусте в начале января волонтеры спасли примерзшую к снегу собаку, хозяева которой бросили ее на цепи в безлюдном месте около сарая. Животное отморозило себе лапы, хвост, живот и половые органы. Сейчас собаку спасают в одной из челябинских клиник.