В Челябинской области волонтеры спасли примерзшую к снегу собаку

Привязанного к сараю пса бросили хозяева

Волонтеры из Златоуста на этой неделе спасли собаку, которая примерзла к снегу. Животное бросили на цепи нерадивые хозяева. О состоянии пса рассказали в сообществе местных волонтеров «Подари жизнь». Теперь собака проходит реабилитацию в специализированном центре. В ИА «Первое областное» узнали историю животного.

После расставания с хозяевами собака долго сидела на цепи и успела примерзнуть к земле возле сарая. Животное отморозило лапы, хвост, живот и половые органы. Пес все это время скулил, но находился в месте, где редко можно встретить прохожих. Найденное животное не может встать, у него отваливается шерсть.

«Ну что за отношение!? Чтобы собака не замерзла в такой мороз, нужно всего лишь, чтобы она была сытая и ей было где укрыться! Бросить животное без еды, в таком месте и на цепи... Даже если бы он захотел найти где-то еду, то не смог бы отцепиться», — написали волонтеры.

В комментариях горожане выразили сочувствие, а также поблагодарили спасателей.

«Спасибо неравнодушным людям. Здоровья вам и сил. И собачке здоровья и хорошую семью», — написала Александра Валова.

Сейчас собака в Челябинске. Ветеринары провели необходимые процедуры, но о том, есть ли серьезные последствия, можно будет сказать через несколько дней. Животное обезвожено и истощено. Специалисты отмечают, что операцию можно будет проводить только после длительного восстановления.









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