В Челябинске неизвестный ударил ножом хаски

Полиция разыскивает нападавшего

На дороге рядом с Шершневским водохранилищем неизвестный пырнул ножом в лоб трехлетнюю хаски Луи, с которой гуляла мама хозяйки собаки. Об этом челябинка Полина Новикова рассказал в социальной сети.

«Моя мама гуляла с ней, собака бежала, никого не трогала. Этот человек обогнал собаку и резким движением ударил ее ножом по морде. После чего быстро убежал в лес», — рассказала девушка.

Собаку отвезли в ветеринарную клинику. К счастью, рана не задела глаза.

По сведениям очевидцев, нападавший был невысокого роста, в темных штанах и куртке.

«Заявление принято, проводится проверка. Вероятно, обращение направят в отдел полиции „Центральный“, поскольку территориально инцидент случился именно там», — прокомментировали Первому областному информагентству в УМВД по городу.

Как ранее сообщал наш сайт, жительница дома № 85а по улице Братьев Кашириных Дарья П. рассказала о соседском псе по кличке Деф, который в октябре жестоко покусал ее собаку породы самоед. У животного диагностировали кусаную рану и абсцесс. Девушка написала заявление в полицию с требованием возбудить административное дело, однако ей было отказано: в действиях хозяина животного не нашли умысла.