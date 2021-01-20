В Челябинской области задержанный с наркотиками подросток найден мертвым

По факту смерти проводится проверка

В Красноармейском районе найден мертвым 17-летний подросток, который несколько дней назад был задержан с наркотиками. Тело обнаружили в изоляторе временного содержания Красноармейского района.

«По факту смерти проводится проверка», — сообщил ИА «Первое областное» помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, двух подростков,16 и 17 лет, задержали в Красноармейском районе. Около деревни Круглое они приобрели 950 граммов запрещенного вещества. По данному факту расследуется уголовное дело.