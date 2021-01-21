Суд отложил разбирательство по «мусорному» сговору с участием Бориса Дубровского

Экс-губернатор потребовал доказательства своей вины

Арбитражный суд Челябинской области отложил рассмотрение дела об оспаривании решения УФАС о картельном сговоре на рынке обращения с ТКО. В 2019 году антимонопольное ведомство признало Бориса Дубровского, Минэкологии Челябинской области, администрацию Челябинска, ООО «Полигон ТБО», МУП «ГорЭкоЦентр», ООО «ЦКС» виновными в заключении антиконкурентного соглашения. Оно могло привести к «мусорному коллапсу», который произошел в Челябинске осенью 2018 года. Заседание состоится 26 февраля.

Рассмотрение дела отложили, потому что Борис Дубровский потребовал, чтобы УФАС России по Челябинской области предоставило доказательства.

«Судом рассмотрено и удовлетворено в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ходатайство представителя Дубровского Б. А. об истребовании доказательств по делу. 07.12.2020 от представителя Дубровского Б. А. и ООО „ЦКС“ поступили ходатайства о назначении в рамках дела судебно-экономической экспертизы. Судом в порядке статьи 82, 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрено и отказано в удовлетворении ходатайств о назначении судебной экспертизы», — говорится в определении суда.

В октябре 2019 года комиссия Челябинского УФАС вынесла решение о признании антиконурентного соглашения на рынке перевозки твердых коммунальных отходов между правительством региона, министерством экологии области, администрацией Челябинска, ООО «Полигон ТБО» (Полетаево, Сосновский район), муниципальным предприятием «Горэкоцентр» и ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС, Магнитогорск). По данным антимонопольного ведомства, они вступили в картельный сговор во время мусорного кризиса, случившегося после закрытия городской свалки осенью 2018 года. Заявителем выступил общественный фонд региональной агломерации «Большой Челябинск». По мнению авторов жалобы, «Полигон ТБО» необоснованно получил субсидии из бюджета на общую сумму 32 млн рублей. При этом основания для этого отсутствовали, поскольку у компании не было выпадающих доходов при захоронении отходов. Действия администрации Челябинска и подведомственного МУП «Горэкоцентр» (в июне 2019 года признано банкротом) в сентябре 2018 года, по мнению УФАС, привели к устранению действовавших на рынке перевозки ТКО участников и монополизации сферы ЦКС. Ранее в суде была доказана аффилированность «Полигона ТБО» и ЦКС.