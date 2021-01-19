В Челябинской области задержали подростков с почти килограммом наркотиков

Они подозреваются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств

В Челябинской области двое подростков в возрасте 16 и 17 лет подозреваются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Уголовное дело расследует Следственный комитет региона.

По версии следствия, в январе 2021 года двое парней приобрели на участке местности около деревни Круглое Красноармейского района 950 граммов запрещенного вещества. Наркотики они планировали продать.

«В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Расследование продолжается, в ходе него установят причины и обстоятельства преступления.