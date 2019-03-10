/ В Челябинской области мужчину ограбили в собственном доме

Неизвестный ворвался в незапертый дом жителя Миасса.

Жителя Челябинской области 1973 года рождения ограбили в собственном доме. Мужчина обратился в дежурную часть отдела полиции «Южный» ОМВД России по г. Миассу, где рассказал, что неизвестный проник в его частный дом, через незапертую дверь. Применив насилие, он забрал деньги и сотовый телефон, после чего скрылся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в течение суток установлен и задержан подозреваемый, совершивший данное преступление. Им оказался ранее судимый, неработающий местный житель, 1989 года рождения. По данному факту следственным отделом ОМВД России по г. Миассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж), максимальная санкция которой — лишение свободы сроком до семи лет. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На данный момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.