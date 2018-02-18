Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
56.36 -0.23 70.65 -0.02
Челябинск
сейчас
 
-17 °C
завтра
 
-10 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинец обвиняет охрану магазина в избиении и грабеже

Челябинец обвиняет охрану магазина в избиении и грабеже

Конфликт произошел в магазине «Пятерочка»
сегодня в 15:07
  |  Происшествия

Инцидент закончившийся избиением произошел в супермаркете на улице Масленникова. В пятницу вечером 34-летний мужчина поссорился с охранником и тот нажал на кнопку вызова полиции. Покупателя увезли в отделение. По словам супруги, домой он вернулся уже без телефона и денег, а врачи диагностировали сотрясение мозга и ушибы. На сотрудников охранного агентства она написала заявление в полицию. В УМВД России по Челябинску подтвердили факт вызова полиции. Но их вызывали из-за того, что буйный покупатель разбил витрину.

Сотрудники полиции действительно выезжали по сигналу от охранного агентства. В отделении полиции был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), после чего мужчина сам ушёл домой. — сообщила сайту «Первый областной» руководитель пресс-службы городского управления МВД Светлана Калмыкова.

В УМВД России по Челябинску сообщили, что сейчас проводится проверка.

Общество
Необычная охранная система для автомобиля удивила пользователей интернета
27.11.2017
Необычная охранная система для автомобиля удивила пользователей интернета
Общество
Напавшего на грибников охранника сельхозугодий привлекли за хулиганство
10.08.2017
Напавшего на грибников охранника сельхозугодий привлекли за хулиганство
Общество
«Я не оправдываю своих работников». Охранников с битами, напавший на пенсионерку с внуком, уволили
  
08.08.2017
«Я не оправдываю своих работников». Охранников с битами, напавший на пенсионерку с внуком, уволили
Общество
Горящая свалка в Магнитогорске возмутила природоохранную прокуратуру
05.06.2017
Горящая свалка в Магнитогорске возмутила природоохранную прокуратуру
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Комментарии

Владимир
17:13, 18.02.2018
Так его же полиция избила писали, нет?

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Внедорожник протаранил легковушку на въезде в Чурилово
сегодня в 16:36
Внедорожник протаранил легковушку на въезде в Чурилово
Происшествия
Челябинец обвиняет охрану магазина в избиении и грабеже
сегодня в 15:07
Челябинец обвиняет охрану магазина в избиении и грабеже
Общество
Сотрудники Росгвардии спасли угаревшего мужчину
  
сегодня в 14:02
Сотрудники Росгвардии спасли угаревшего мужчину
Общество
Школьник спас двух детей из горящей квартиры
сегодня в 12:31
Школьник спас двух детей из горящей квартиры
Происшествия
Житель Оренбургской области пытался подкупить полицейских
сегодня в 11:53
Житель Оренбургской области пытался подкупить полицейских
Происшествия
Водитель «Ауди» не выжил после столкновения с двумя автомобилями
сегодня в 11:24
Водитель «Ауди» не выжил после столкновения с двумя автомобилями
Общество
Ведущая медицинского «Ревизорро» остановила работу в медцентре Челябинска
вчера в 14:20
Ведущая медицинского «Ревизорро» остановила работу в медцентре Челябинска
Спорт
«Черно-белый» Францоуз отстоял ворота Чехии в матче на Олимпийских играх
вчера в 14:00
«Черно-белый» Францоуз отстоял ворота Чехии в матче на Олимпийских играх
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна