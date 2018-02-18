/ Челябинец обвиняет охрану магазина в избиении и грабеже

Конфликт произошел в магазине «Пятерочка»

Инцидент закончившийся избиением произошел в супермаркете на улице Масленникова. В пятницу вечером 34-летний мужчина поссорился с охранником и тот нажал на кнопку вызова полиции. Покупателя увезли в отделение. По словам супруги, домой он вернулся уже без телефона и денег, а врачи диагностировали сотрясение мозга и ушибы. На сотрудников охранного агентства она написала заявление в полицию. В УМВД России по Челябинску подтвердили факт вызова полиции. Но их вызывали из-за того, что буйный покупатель разбил витрину.



Сотрудники полиции действительно выезжали по сигналу от охранного агентства. В отделении полиции был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), после чего мужчина сам ушёл домой. — сообщила сайту «Первый областной» руководитель пресс-службы городского управления МВД Светлана Калмыкова.

В УМВД России по Челябинску сообщили, что сейчас проводится проверка.