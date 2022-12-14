В Челябинской области мошенница украла у инвалида почти 900 тысяч рублей

Злоумышленница сообщила, что желает приобрести у потерпевшего скворечник

В Озерске Челябинской области 53-летний инвалид лишился почти 900 тысяч рублей после попытки продать скворечник на одной из популярных досок объявлений. В полиции возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе управления МВД России по ЗАТО Озерск.

Потерпевший рассказал правоохранителям, что он является пенсионером по инвалидности и изготавливает на продажу деревянные изделия. Недавно он разместил на одном из сайтов скворечник, и вскоре ему написала женщина с намерением приобрести его. Она попросила мужчину продиктовать данные его карты, в том числе CVV-код с обратной стороны, для перечисления денег. Потерпевший предоставил всю запрашиваемую информацию, но деньги на карту так и не поступили.

«Злоумышленница сказала, что для зачисления средств необходимо назвать пароль из сообщения, так как произошла техническая ошибка. Доверившись, потерпевший выполнил все указания, а потом увидел, как с его счета стали происходить списания денежных средств. Мужчина обратился в банк и заблокировал карту, однако злоумышленники успели похитить 891 086 рублей, находившиеся на счету озерчанина», — рассказали в ведомстве.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и разыскивают причастных к совершению преступления.

В Челябинской области работает горячая линия по борьбе с телефонными мошенниками по номеру *1593. Операторы расскажут южноуральцам, что делать в случае поступления подозрительного звонка.