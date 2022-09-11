В Челябинской области медведица с медвежатами вышла к горнолыжному курорту

Местные жители встретились с диким зверем у «Завьялихи»

Жители Трехгорного Челябинской области заметили неподалеку от горнолыжного курорта «Завьялиха» медведицу с двумя медвежатами. Об этом они сообщили в паблике «Говорит Трехгорный» в социальной сети «ВКонтакте».

«Внимание! У „Завьялихи“ ходит медведица с двумя медвежатами! В этот период животное особо опасно. Зверь ростом почти три метра»,— предупредили авторы поста.

Местная жительница в комментариях сообщила, что видела сегодня рано утром медвежонка между Василовкой и ЮГРЭСом. Вероятно, это был один из детенышей медведицы.

В последнее время жители Челябинской области часто встречают на своем пути медведей. Например, в конце августа медвежонок решил погулять по пляжу озера Банное. При этом, по словам местных жителей, администрация дома отдыха «Березки» даже предупреждала о том, что по пляжу бродит медведь.

В начале августа с медведем встретилась пенсионерка из Трехгорного во время сбора черники. По ее словам, животное пробежало прямо рядом с ней. При этом журналисты местной телерадиокомпании сообщили, что, несмотря на то что Трехгорный окружен лесом, встретить в лесу дикое животное практически невозможно.