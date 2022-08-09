Жительница Челябинской области встретила медведя во время сбора черники

Дикий зверь пробежал мимо пенсионерки на расстоянии вытянутой руки в лесу под Трехгорным

Пенсионерка из Трехгорного Лидия Паначева встретила медведя во время сбора черники. Все произошла в воскресенье, 7 августа. Корреспонденту ИА «Первое областное» женщина рассказала, как дикий зверь едва не снес ее — медведь пробежал на расстоянии вытянутой руки.

Жительница Трехгорного Лилия Паначева воскресным утром отправилась на сбор черники. Этим летом жители города собирают ее в больших количествах на просеке, неподалеку от садового товарищества «Красногорец».

«Я вышла на просеку, с одной стороны у нас рубят лес, но утром еще никого не было. Услышала лай собак из гаражного кооператива, но не придала этому значения. Стала подниматься в гору, уходить дальше от садов и города. Примерно через час услышала резкий шум и сильный треск. Толком не успела голову поднять, как сзади меня проскочил медведь: огромный, размером в половину моей кухни, какого-то серо-бежевого цвета», — рассказала Лидия Паначева.

Она добавила, что дикий зверь пробежал от нее в 1,5 метрах в противоположном от садов направлении. Если бы пенсионерка вытянула руку, то «погладила» бы медведя.

«До сих пор успокоиться не могу. Если б он чуть левее прыгнул, то снес бы меня», — делится впечатлениями женщина.

После такой внезапной встречи женщина засобиралась домой. По дороге она позвонила в полицию, сообщила, что в окрестностях города бродит медведь, чуть позже Лидия Васильевна связалась с местной телерадиокомпанией «ТВС» и рассказала журналистам об опасном животном.

«Пусть люди знают, что нельзя бродить в одиночку и будут осторожны. У меня до сих пор перед глазами он стоит: я его сзади хорошо рассмотрела. Страшно. Но красивый он, конечно», — говорит женщина.

В редакции «ТВС» информагентству «Первое областное» пояснили, что, несмотря на то, что Трехгорный полностью окружен лесом, дикие животные очень редко выходят к людям. Появление медведя настолько близко к городу — случай экстраординарный.

Ранее ИА «Первое областное» уже писало, что в Челябинской области этим летом косолапые выходили на дорогу в Аргаяшском районе и под Кыштымом. Южноуральцам рассказали, почему медведи близко подходят к людям, и как избежать встречи с медведем в лесах.

А вчера в центре Магнитогорска заметили лося. Биолог рассказал, почему дикие звери приходят в город.