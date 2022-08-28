Жителей Магнитогорска напугал разгуливающий по пляжу медвежонок

Отдыхающие просят местную администрацию разобраться со зверем

Жители Магнитогорска, отдыхающие на озере Банном, пожаловались в социальных сетях на медвежонка, который забежал прямо на оживленный пляж. Пост опубликовали вечером 27 августа в паблике «Черное и белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

«Много жителей Магнитогорска приезжают именно на Банное и его окрестности. Сегодня медведь забежал на оживленный пляж, где было много людей, в том числе и детей. Пока без жертв, но это уже не милый медвежонок, а опасный дикий медведь, и как он поведет себя в другой стрессовой ситуации — не понятно»,— написал аноним.

По словам автора, администрация дома отдыха «Березки» даже предупреждает, что по пляжу бродит медведь.

Один из комментаторов написал, что этот же медвежонок был замечен на курорте «Родина» и метался рядом с песочницей, где играли дети. Их отец отпугнул зверя, и медвежонок побежал дальше.

Некоторые пользователи соцсети потребовали от администрации Абзелиловского района пристрелить зверя, другие же встали на его защиту, поскольку животное расповадили именно люди, постоянно подкармливая его.

В начале августа с медведем встретилась пенсионерка из Трехгорного во время сбора черники. По ее словам, животное пробежало прямо рядом с ней. При этом журналисты местной телерадиокомпании сообщили, что, несмотря на то, что Трехгорный окружен лесом, встретить в лесу дикое животное практически невозможно.