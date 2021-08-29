В челябинском ЖК нетрезвая компания устроила стрельбу

Очевидцы сообщают, что один из молодых людей производил выстрелы в воздух

Минувшей ночью жители комплекса «Территория» в Челябинске услышали выстрелы. По словам очевидцев в социальных сетях, группа молодых людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, стреляла в воздух.

«Подскажите квартиру, где собирается часто молодежь по ночам. Замечены во дворе с шумными выходками второй раз. Сегодня в 3:20 человек 10 выползли, произвели несколько выстрелов в воздух. Очень громко»,— пожаловалась пользователь Леночка Горбунова.

Местная жительница Рената Чугаева подтвердила слова своей соседки:

«Это вообще кошмар! За неделю это уже второй раз! Из квартиры 8 человек вывалилось, пьяных малолеток, лет 18, еле стоящих на ногах! Я отчетливо видела пистолет. Шел, размахивая, стрелял под окнами! Явно смотрели вверх и стреляли в окна. Не понравились замечания соседей им»,— добавила челябинка.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили, что сообщение о выстрелах зарегистрировано, проводится проверка.

Напомним, в начале июля на улице Труда в Челябинске произошел конфликт, в ходе которого один из участников применил пистолет. В полиции стрелок заявил, что в результате пострадал он сам.



В начале июня в Ленинском районе Челябинска местный житель подошел к компании мужчин и ударил одного из них ножом, другому выстрелил в лицо из газового пистолета.



В феврале на выстрелы пожаловались и жители Чурилово.

