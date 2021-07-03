В центре Челябинска мужчина устроил стрельбу

При этом в отделе полиции челябинец заявил, что пострадал он сам

Сегодня днем, 3 июля, в социальных сетях появилась информация о том, что в центре Челябинска мужчина стрелял в компанию из пистолета. По предварительным данным, один из участников конфликта был госпитализирован. Ситуацию корреспонденту ИА «Первое областное» прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Труда около дома № 28. Возник конфликт, во время которого один из участников применил «Осу» — бесствольный пистолет, предназначенный для самообороны и подачи сигналов.

«То есть участник конфликта произвел выстрел светошумовыми патронами. Прибывшие на место сотрудники полиции доставили всех участников в отдел полиции „Центральный“, где их опросили. Уже в отделении стрелявший мужчина написал заявление по факту причинения ему телесных повреждений в ходе конфликта другими участниками»,— уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.