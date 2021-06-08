Челябинская полиция возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который устроил стрельбу и поножовщину в Ленинском районе. Об этом сегодня, 8 июня, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе УМВД города.
ЧП случилось в воскресенье, 6 июня. 21-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к компании людей, размахивал ножом и угрожал им пистолетом. В результате конфликта челябинец ранил двоих мужчин — одного ударом ножом в живот, другому выстрелил в лицо из газового пистолета.
Очевидцы вызвали полицию.
«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ („Хулиганство“). Ему грозит до семи лет лишения свободы», — рассказали в пресс-службе городского УМВД.
В настоящее время мужчина находится в стационаре специализированного медицинского учреждения.
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