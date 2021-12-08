В Челябинске женщина отсудила у районной администрации 50 тыс. рублей за падение сына в колодец

Ребенок провалился в люк возле ЮУрГУ

Центральный районный суд обязал администрацию района выплатить компенсацию в 50 тысяч рублей семье мальчика, который упал в открытый люк возле ЮУрГУ. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Алия Мухамадеева подала иск на администрацию города, Центрального района и МУП ПОВВ.

Ребенок гулял в сквере с отцом. Мальчик бегал и гонял голубей. В какой-то момент маленький Данис провалился в канализационный люк, замаскированный травой так, что его трудно было заметить.



После случившегося родители мальчика написали заявления в прокуратуру и администрацию Центрального района.

Место происшествия осмотрел помощник прокурора Центрального района Дмитрий Зязин.

Мама ребенка рассказала, что сын стал замкнутым и тревожным, с ним до сих пор работают психологи.

«В ходе судебного заседания установлено, что должностными лицами администрации Центрального района Челябинска не приняты надлежащие меры к ремонту люка колодца, а также к осуществлению контроля за его исправным состоянием. Решением Центрального районного суда исковые требования заявителя удовлетворены частично, в пользу истца с администрации взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Решение не вступило в законную силу.



Мэр города Наталья Котова поручила управлению городского хозяйства провести во всех районах ревизию колодцев, чтобы обнаружить, на каких из них отсутствуют люки.

Отсутствие люка на одном из коллекторов города недавно привело к трагедии. 22 мая жительница Челябинска провалилась в открытый коллектор и утонула. Прокуратура области начала проверку.

Известно, что 45-летняя женщина отдыхала на Заячьем острове. В какой-то момент она отошла от своих друзей и провалилась в открытый коллектор. Тело женщины нашли спустя несколько часов. По факту гибели следственный комитет возбудил уголовное дело.



