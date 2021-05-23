Жительница Челябинска провалилась в открытый коллектор и погибла

Прокуратура области проводит проверку по факту случившегося

Накануне вечером, 22 мая, жительница Челябинска провалилась в открытый коллектор и утонула. Прокуратура области начала проверку.

Известно, что 45-летняя женщина отдыхала на Заячьем острове, расположенном в Калининском районе Челябинска. В какой-то момент горожанка отошла от своих друзей и провалилась в открытый коллектор. Тело женщины нашли спустя несколько часов.

«Прокуратурой области организована проверка по факту гибели женщины в результате падения в открытый коллектор. По результатам проверки буден дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за надлежащее содержание и обслуживание системы водоотведения города»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, в марте этого года в Миассе в одном из канализационных коллекторов было обнаружено тело мужчины. Спасатели передали его полицейским. Подробнее можно узнать здесь.