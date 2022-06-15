Директора челябинской медфирмы отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

Елена Селищева пробудет в СИЗО до 13 августа 2022 года

В Челябинске Тракторозаводский районный суд сегодня, 15 июня, удовлетворил ходатайство следователя и избрал Елене Селищевой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Гендиректор медицинской фирмы, которую обвиняют в мошенничестве при поставке томографов, пробудет в СИЗО до 13 августа 2022 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следственные органы возбудили уголовные дела в отношении гендиректора компании «Медсервис-регион» Елены Селищевой.

Ее обвиняют в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями (часть 4 статьи 33, часть 3 статьи 285 УК РФ). Обвиняемую задержали в аэропорту 13 июня. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя, хотя сторона защиты настаивала на освобождении подзащитной и ходатайствовала об отводе судьи.

«По версии следствия обвиняемая в период с марта по декабрь 2020 г. при заключении государственных контрактов на поставку рентгеновских компьютерных томографов путем обмана похитила бюджетные денежные средства в размере свыше 85 млн рублей», — сообщили в прокуратуре.

Обвинение считает, что Елена Селищева подстрекала заместителя министра здравоохранения региона Александра Кузнецова к заключению указанных контрактов и оплату оборудования по заведомо завышенной стоимости.