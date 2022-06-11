Суд отпустил замминистра здравоохранения Челябинской области под домашний арест

Александра Кузнецова обвиняют в превышении должностных полномочий при закупке компьютерных томографов

Тракторозаводский районный суд Челябинска смягчил меру пресечения для заместителя министра здравоохранения Челябинской области, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Александр Кузнецов сможет ждать суда не в СИЗО, а под домашним арестом, сообщает прокуратура Челябинской области.

«Кузнецов обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 285 УК РФ. Используя служебные полномочия, обвиняемый совершил действия по заключению государственных контрактов на поставку рентгеновских компьютерных томографов на общую сумму более 190 млн. рублей и оплату указанного оборудования по завышенной стоимости. Ущерб составил свыше 85 млн. рублей»,

— напоминают в прокуратуре.

Александр Кузнецов признал вину и заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.