«Кузнецов обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 285 УК РФ. Используя служебные полномочия, обвиняемый совершил действия по заключению государственных контрактов на поставку рентгеновских компьютерных томографов на общую сумму более 190 млн. рублей и оплату указанного оборудования по завышенной стоимости. Ущерб составил свыше 85 млн. рублей», — напоминают в прокуратуре.
Александр Кузнецов признал вину и заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Домашний арест Кузнецову установлен до 16 июля 2022 года. Обвиняемому запрещено использовать средства связи, интернет, а также покидать помещение за исключением визитов в следственные органы и в медицинские организации.
Напомним, 18 февраля силовики пришли в здание регионального Минздрава для проверки документов на закупку томографов. Тогда же они задержали Александра Кузнецова на рабочем месте и увезли на допрос в Следственный комитет.