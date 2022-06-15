Директору челябинской медфирмы предъявили обвинение в мошенничестве при поставке томографов

Елене Селищевой изберут меру пресечения

Следственные органы возбудили уголовные дела в отношении гендиректора компании «Медсервис-регион» Елены Селищевой. Ее обвиняют в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями (часть 4 статьи 33, часть 3 статьи 285 УК РФ). Об этом сегодня, 15 июня, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

«По данным следствия, обвиняемая в 2020 году путем обмана похитила средства бюджета при поставке томографов по завышенной стоимости. Преступлением причинен ущерб бюджету в размере более 85 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

13 июня Елену Селищеву задержали в аэропорту и доставили на допрос. Сегодня в Тракторозаводском районном суде ей изберут меру пресечения.

Ранее СК возбудил уголовные дела о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями в отношении замминистра здравоохранения Александра Кузнецова. Сейчас он находится под домашним арестом. По версии следствия, Кузнецов вступил в сговор с ЗАО «Медсервис-Регион» и аффилированными фирмами при закупке медоборудования для больниц Челябинской области. Суммы контрактов были завышены на 63 миллиона рублей.