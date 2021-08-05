В Челябинске полицейские изъяли у двух иностранцев наркотик

Задержанные планировали продать почти 90 граммов героина

Возле дома по улице Василевского в Челябинске сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали двух подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. При личном досмотре у иностранных граждан, 1996 и 1999 года рождения, полицейские нашли сверток с героином массой 89 граммов. Наркотическое средство было изъято, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. Задержанные не работают, ранее не судимы. В Челябинск они приехали недавно.

«Установлено, что наркотик задержанные планировали сбыть на территории Челябинска. По месту проживания подозреваемых сотрудниками полиции изъяты упаковочные материалы и весы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ („Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“). Максимальная санкция указанной части статьи — лишение свободы на срок до двадцати лет», — отметили в пресс-службе регионального МВД.

Кроме того, иностранцы отказались пройти медицинское освидетельствование. Полицейские составили административные акты, по которым грозит штраф в размере 4—5 тысяч рублей или арест до 15 суток, а также выдворение из России. Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Им избирается мера пресечения.