В Челябинске после серии краж люков администрация обратится в полицию

В городе участились жалобы на пропавшие люки

В Челябинске за прошедшую неделю поступило большое количество обращений о пропавших канализационных люках. Совместно в МВД города будут проведены мероприятия по предотвращению краж, сообщили в понедельник, 6 сентября, на аппаратном совещании в челябинской мэрии.

Замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов доложил, что вопрос хищения люков будет отработан совместно с полицией. Предполагается, что украденные «крышки» могли сдать в металлоприемники.

«Об умысле, конечно, не хочется говорить, но напрашивается, что есть специальная группа лиц, которая специально похищает люки, чтобы навредить жителям города», — прокомментировала мэр Челябинска Наталья Котова.

По словам главы города, это приводит к созданию опасных ситуаций и травматизму.

В ходе аппаратного совещания о еще одном пропавшем люке доложил глава Ленинского района Александр Орел. Замечание об устранении нарушения направлено сетевой компании.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало о падении школьника в колодец с водой. Инцидент произошел на глазах отца, который вовремя сумел достать мальчика. По данному факту прокуратура и полиция начали проверку.