На северо-западе Челябинска при столкновении четырех авто погибли два человека

Один из водителей был с признаками алкогольного опьянения

Утром в понедельник, 24 мая, на северо-западе Челябинска в результате столкновения внедорожника, «шестерки», «десятки» и «Газели» погибли два человека.

По предварительной информации отделения пропаганды ГИБДД Челябинска, авария случилась в 10:30 в районе дома на улице Куйбышева, 43. Водитель автомобиля Land Rover выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-106 и ВАЗ-2110. После столкновения «шестерка» столкнулась с автомобилем «Газель».

В результате на месте происшествия скончались 51-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 и 74-летняя пассажирка ВАЗ-2106.Пострадавшие оказались заблокированы в авто. Их вызволяли сотрудники МЧС.

Водитель автомобиля Land Rover мужчина 1971 года рождения в состоянии опьянения.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, на месте проводятся регулировочные действия.