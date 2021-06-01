В Челябинске вековые даурскую лиственницу и ели спилили во время дорожных работ

В мэрии вековые деревья признали погибшими ещё весной

В Челябинске сегодня, 1 июня, на пересечении проспекта Ленина с улицей Красной были спилены вековые деревья: даурский лиственница и две сибирские ели. Лиственница состояла в Национальном реестре старовозрастных деревьев. В прошлом году её исследовали столичные специалисты и дали рекомендации по уходу, чтобы дерево простояло ещё десятки лет. Однако в мэрии сегодня ответили, что лиственница, как и ели погибли после зимы.

«Сегодня, 1 июня, был осуществлён снос трех аварийных (погибших) деревьев породы „лиственница даурская“ и "ель сибирская“. Работы выполнены МБУ „Геоцентр“ на основании акта обследования зелёных насаждений для совершения безотлагательных аварийных работ. Гибель деревьев была зафиксирована ещё в начале весны. Специалисты в течение нескольких месяцев наблюдали за ними и пытались выходить, но в итоге гибель подтверждена и принято решение о сносе. К сожалению, погибла одна из трех оставшихся исторических даурских лиственниц, посаженных в 1905 году. В настоящий момент решается вопрос с компенсационной высадкой в этом квартале», — прокомментировали в пресс-службе администрации Челябинска.

Произошедшее шокировало челябинцев. Теперь местные власти предлагают специалистам подобрать максимально крупномерные из возможных саженцы. Администрация обещает вести уходные работы за будущими деревьями, чтобы восполнить эту потерю.