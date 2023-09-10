В Челябинске в тройном ДТП с опрокинувшимся авто пострадали двое пассажиров

Им потребовалась медицинская помощь

Сегодня, 10 сентября, в Челябинске на перекрестке столкнулись два автомобиля, после чего один из них опрокинулся на бок и влетел в третью машину. Медицинская помощь потребовалась двум пассажирам, сообщили в городской Госавтоинспекции.



Авария случилась в 11.25 напротив дома № 9 на улице Верхнеуральская. По предварительным данным, на пересечении улиц Образцова и Верхнеуральская столкнулись автомобиль Lada Granta с 34-летней женщиной за рулем и машина Chevrolet Lacetti под управлением 24-летнего мужчины.

От сильного удара иномарка опрокинулась и влетела в другой автомобиль — Chevrolet Klan под управлением 65-летней женщины. В результате аварии медицинскую помощь оказали двум пассажирам Chevrolet Lacetti 36 и 39 лет.

В Госавтоинспекции Челябинска напомнили водителям, что на дороге следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, держать дистанцию между авто и избегать резких маневров. В свою очередь пешеходы должны переходить проезжую часть по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.