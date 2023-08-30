В городе Касли патрульная машина полиции с включенной мигалкой проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора, столкнулась с гражданским автомобилем и врезалась в электроопору. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.
Авария случилась сегодня утром во время учений по отработке действий при ЧС. Экипаж ДПС получил информацию об условном происшествии в одной из школ, включил спецсигналы и отправился по указанному адресу. На регулируемом перекрестке улиц Революции и Советской инспектор решил воспользоваться правом преимущественного проезда, но не убедился, что другие водители уступают ему дорогу.
Результат — две разбитые машины. Пострадавших нет.
Расследование ДТП взяло под контроль Главное управление МВД по Челябинской области.