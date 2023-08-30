В Каслях полицейская машина устроила аварию, выехав на красный

Экипаж ДПС спешил на учебную тревогу

В городе Касли патрульная машина полиции с включенной мигалкой проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора, столкнулась с гражданским автомобилем и врезалась в электроопору. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась сегодня утром во время учений по отработке действий при ЧС. Экипаж ДПС получил информацию об условном происшествии в одной из школ, включил спецсигналы и отправился по указанному адресу. На регулируемом перекрестке улиц Революции и Советской инспектор решил воспользоваться правом преимущественного проезда, но не убедился, что другие водители уступают ему дорогу.

Результат — две разбитые машины. Пострадавших нет.

Расследование ДТП взяло под контроль Главное управление МВД по Челябинской области.