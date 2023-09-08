В Челябинской области произошло смертельное ДТП с двумя легковушками

От полученных травм один из водителей погиб на месте происшествия

Сегодня, 8 сентября, в 15:20 часов на автодороге М5 Урал «Москва-Челябинск» в ДТП попали два легковых автомобиля. По предварительной версии, один из водителей пошел на обгон, но не справился с управлением, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Автомобилем Kia Rio управлял 33-летний мужчина. Он ехал из Челябинска в сторону Уфы. Выполняя обгон в разрешенном месте, он не справился с автомобилем и столкнулся с автомобилем Haval, за рулем которого находился 54-летний водитель.

«Водитель автомобиля Kia Rio от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажир автомобиля Kia Rio и водитель автомобиля Haval получили травмы, госпитализированы», — уточнил начальник Отдела Госавтоинспекции ОМВД по Златоустовскому ГО подполковник полиции Евгений Ярушин.