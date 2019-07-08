В челябинском пруду утонул ребёнок

На месте происшествия работают спасатели.

Сегодня, 8 июля, на пруду в Ленинском районе Челябинска был найден труп ребёнка. Об этом сообщили очевидцы сайту «Первый областной».

Подростка нашли в пруду «Девичьи слёзы». Известно, что в акватории водоёма на лодках работали спасатели.

«Из воды было извлечено тело ребенка. 15-летний подросток, на пруду они играли с друзьями», — сообщил сайту «Первый областной» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области Егор Пахомов.

Подробности происшествия уточняются. Следите за обновлениями на нашем сайте.