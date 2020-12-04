В Челябинске украли фейерверки на сумму 50 тысяч рублей

Двое местных жителей ограбили магазин пиротехники.

В Челябинске из торгового павильона вынесли пиротехнические изделия общей стоимостью 50 тысяч рублей. Кража была совершена в магазине по улице Энергетиков.

Неизвестные проникли внутрь, повредив входную группу. Вскоре злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции. Продукцию вернули владельцу.

«По данному факту в Отделе полиции „Ленинский“ УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ („Кража“). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

В настоящее время подозреваемым избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

