Копейчанка может лишиться свободы за кражу автомобильных логотипов

«На дело» она выходила вместе со своей несовершеннолетней знакомой.

В Копейске 18-летняя девушка может лишиться свободы за коллекционирование автомобильных логотипов. В полицию обратились несколько владельцев автомобилей, сообщивших о том, что с их машин были украдены логотипы. Сумма ущерба составила более двух с половиной тысяч рублей.

По подозрению в совершении кражи была задержана местная жительница. Сотрудникам полиции она рассказала, что собирает коллекцию логотипов автомобилей. В ее квартире были найдено похищенное. Также стало известно, что к краже девушка привлекла свою несовершеннолетнюю знакомую.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации („Кража“). Помимо ответственности за совершение кражи в отношении совершеннолетней задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 150 Уголовного кодекса Российской Федерации („Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления“)», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Отдела МВД России по городу Копейску.

Максимальное наказание по первому возбужденному уголовному делу по статье «Кража» — лишение свободы на срок до двух лет. По статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» — лишение свободы на срок до пяти лет. Девушке избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.