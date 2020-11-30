За кражу 12 велосипедов перед судом предстанет житель Челябинска

Общая сумма ущерба составила около 190 тысяч рублей.

Центральная прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по делу 26-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на кражу и кражу чужого имущества с причинением значительного ущерба.

С мая по сентябрь мужчина похищал велосипеды из подъездов, магазинов и дворов. Иногда для этого он перерезал антикражные тросы. Двухколёсный транспорт он продавал знакомым.

«Своими преступными действиями обвиняемый причинил материальный ущерб 12 потерпевшим на общую сумму 189 640 рублей. Обвиняемый ранее судим за грабеж и разбойное нападение. Вину признал в полном объеме», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд.