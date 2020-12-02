В Челябинске столкнулись две иномарки

Есть пострадавшие.

Накануне утром в Челябинске столкнулись две иномарки. Один из участников ДТП пострадал. Подробнее о происшествии «Первому областному» рассказали в пресс-службе ГИБДД по Челябинску.

«1 декабря в 08:30 утра на улице Петра Сумина, 3 водитель, 1988 года рождения, управляя автомобилем „Тойота Королла“, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся впереди автомобилем „Киа Сид“ под управлением женщины, 1983 года рождения. В результате ДТП пострадал водитель „Киа“»,— сообщили в ведомстве.

Отметим, накануне произошло ещё три аварии: в двух случаях автомобилисты наехали на пешеходов, ещё одно ДТП произошло в результате столкновения автомобиля скорой помощи и иномарки. По предварительным данным, «скорая» торопилась на вызов, ехала с включенными звуковыми и световыми сигналами, когда наехала на иномарку «Рено Каптюр». В результате незначительно пострадал водитель легковушки.