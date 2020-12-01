В Челябинске столкнулись реанимобиль и иномарка

Пострадал водитель легкового авто.

В Челябинске произошло ДТП с участием автомобиля реанимации. Инцидент случился утром во вторник, 1 декабря, на улице Курчатова.

«По предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке столкнулись автомобиль скорой помощи „Форд“ и „Рено Каптюр“. „Скорая“ ехала с включенными звуковыми и световыми сигналами», — прокомментировали сайту «Первый областной» в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

В результате ДТП пациент не пострадал. По данным Госавтоинспекции, незначительные ушибы получил водитель «Рено».