В Челябинске под колёсами автомобилей пострадали два пешехода

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествий.

Сразу два пешехода пострадали накануне днём в Челябинске под колёсами автомобилей. Подробнее об авариях сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе городского ГИБДД.

«1 декабря в 11:05 на улице Черкасская, 26/7 водитель — женщина, 1992 года рождения, управляя автомобилем „Ваз-21110“ на территории рынка, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пострадал пешеход, 1976 года рождения, назначено амбулаторное лечение»,— сообщили в ведомстве.

Ещё один пешеход пострадал под колёсами автомобиля «Опель» 1 декабря около 8 часов утра на шоссе Металлургов, 37. По данным ведомства, 43-летняя женщина, управляя авто, наехала на пешехода — 44-летнюю женщину, перебегавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую отвезли в больницу, а затем отпустили, назначив амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки на территории Челябинска произошло 52 ДТП.