В Челябинске сотрудника завода убили из‑за отказа оплатить выпивку

Тело мужчины пролежало в квартире больше недели

Оперативники раскрыли циничное убийство 33‑летнего заводчанина в его челябинской квартире, сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

Обеспокоенные жители дома обратились в полицию, когда заметили долгое отсутствие соседа. Тело мужчины нашли в его квартире в Металлургическом районе.

«На раскрытие преступления были ориентированы наиболее опытные оперуполномоченные уголовного розыска городского УМВД и областного полицейского главка. С самого начала работа велась в тесном взаимодействии со следователями регионального СУ СКР. Оперуполномоченные и следователи в короткие сроки, опросив друзей, знакомых и родственников мужчины, установили круг людей, с которыми накануне исчезновения общался погибший, а затем и подозреваемого — 38‑летнего неоднократно судимого местного жителя», — рассказали в региональном полицейском главке.

Оказалось, что подозреваемый выпивал в конце января вместе со своим приятелем. Когда деньги и спиртное закончились, злоумышленник решил взять в долг у знакомого заводчанина. Получив отказ, мужчина набросился на жертву с ножом.

Потерпевший скончался от множественных ран шеи и живота. Преступник не нашел в квартире деньги и попытался скрыться. Возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).