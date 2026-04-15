В УрФО стартовал межрегиональный Кубок защитников Отечества

В нем принимают участие ветераны специальной военной операции

В Екатеринбурге дали старт межрегиональному Кубку защитников Отечества. Участие в нем принимают около 100 ветеранов специальной военной операции из Уральского федерального округа. Состязаться в адаптивных видах спорта они будут до 16 апреля.

«Знаю по себе: спорт — хороший инструмент для адаптации к мирной жизни. Кубок защитников Отечества — это не просто соревнования, это праздник силы воли и духа. Участники Кубка проделали непростой путь к этому турниру. Каждый из вас — отважный и мужественный боец, который своим примером доказал: в спорте нет ограничений, а только безграничные возможности!» — отметил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Герой ДНР Артем Жога.

Герои состязаются в пулевой стрельбе и стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге, волейболе сидя, шоудауне, в спортивном метании ножа. Отдельно проходят соревнования по плаванию, армрестлингу, нардам и другим видам спорта.

Для эффективных тренировок фонд «Защитники Отечества» предоставляет ветеранам средства реабилитации, спортивные протезы и тренажеры.

«Этот турнир дарит прекрасную возможность продемонстрировать ваши умения и достижения в спорте, показать, как на деле боевое братство становится спортивным. Нам важно, чтобы герои, несмотря на ранения и боевые травмы, оставались активными, занимались любимым делом и приносили пользу обществу. Мы видим, что соревнования „Кубок защитников Отечества“, которые проводит наш фонд вместе с партнерами — Минспортом РФ, Паралимпийским комитетом России, региональными властями, по праву завоевали популярность среди ветеранов и стали действенным инструментом адаптации к мирной жизни», — подчеркнула статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Помимо самих состязаний, для ветеранов организовали паралимпийский урок и мастер-классы от спортсменов-паралимпийцев. Кроме того, в ходе Кубка пройдет круглый стол, где обсудят вопросы вовлечения бойцов в спорт.