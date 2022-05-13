В Челябинске сообщения о минировании поступили минимум в 14 учебных заведений

﻿Среди них, по предварительной информации, школы и вуз

В Челябинске в пятницу, 13 мая, сообщения о минировании поступили минимум в 14 учебных заведений. Среди них МАОУ «СОШ № 112», еще 12 школ и Южно-Уральский государственный университет. Об этом ИА «Первое областное» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

«Анонимные сообщения поступили в первой половине дня. В учреждениях прошли эвакуации, по предварительной информации, их минимум 14, в том числе один вуз — ЮУрГУ», — рассказал собеседник информационного агентства.

В Южно-Уральском госуниверситете информацию об эвакуации подтвердили. Сообщают, что сработала пожарная тревога.

«По громкоговорителям была объявлена пожарная тревога. Все вышли на улицу. Учебная она или нет — неизвестно. Но пока ничего похожего на пожар мы не наблюдаем. Ректорат ЮУрГУ принял решение отпустить студентов домой. Занятия на сегодня отменены», — прокомментировали ИА «Первое областное» в пресс-службе ЮУрГУ.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области отметили, что информация о каких-либо возгораниях в вузе на данный момент не поступала.

Напомним, из школы № 112 в Тракторозаводском районе Челябинска сегодня экстренно эвакуировали детей и персонал. В учреждении из-за сообщения о минировании отменили занятия второй смены, а учеников первой — отпустили по домам.

Официальная информация о случившемся уточняется. В комитете по делам образования Челябинска рекомендовали обратиться в правоохранительные органы. В региональном ГУ МВД обещают дать комментарии в ближайшее время.

Между тем сегодня утром в Челябинске прошла учебная эвакуация Челябинского областного суда. Имитация чрезвычайной ситуации была максимально приближена к реальным условиям, и о ней журналистов предупреждали заранее.