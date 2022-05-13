Из школы в Челябинске экстренно эвакуировали детей и персонал

В учреждении отменили занятия второй смены

Из школы № 112 в Тракторозаводском районе Челябинска экстренно эвакуировали детей и персонал. В учреждении отменили занятия второй смены, а учеников первой — отпустили по домам. По предварительной информации, в школу поступило анонимное сообщение о минировании, сообщает с места событий корреспондент ИА «Первое областное».

«Говорят, что поступил звонок о минировании. Уроки отменили. Ждем кинологов с собаками», — рассказали очевидцы.

Официальная информация о случившемся уточняется. В комитете по делам образования Челябинска и региональном ГУ МВД обещают дать комментарии в ближайшее время.

Между тем сегодня утром в Челябинске прошла учебная эвакуация Челябинского областного суда. Имитация чрезвычайной ситуации была максимально приближена к реальным условиям, и о ней журналистов предупреждали заранее.