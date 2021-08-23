В Челябинске в Первом озере утонул ребенок

Родителей рядом с малышом не было

Накануне вечером, 22 августа, в Челябинске в Первом озере утонул ребенок. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, родителей рядом с малышом не было.

Инцидент произошел на улице Мамина. По словам отдыхающих, четырехлетний ребенок зашел в воду и через какое-то время начал тонуть. Очевидцы добавили, что из воды малыша достали спасатели, но реанимировать не смогли: ребенок скончался.

Старший инструктор поисково-спасательной службы на водных объектах города Челябинска Дмитрий Микрюков уточнил, что из воды ребенка достали не спасатели, а отдыхающие, поскольку ребенок купался в запрещенном месте.

«Ребенок находился не на территории пляжа, он купался в месте, запрещенном для купания, на диком пляже, в 30 метрах от официального пляжа. Спасателей там нет. Ребенок был извлечен одним из купающихся и доставлен на берег. С пляжа позвали спасателей для оказания первой помощи. Они в течение 20 минут, пока ехала скорая, проводили сердечно-легочную реанимацию. Потом прибывшие сотрудники скорой продолжили реанимацию в течение 20—30 минут, но, к сожалению, помочь ребенку не удалось»,— рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» Дмитрий Микрюков.

На данный момент неизвестно, как долго ребенок находился в воде и где в этот момент были его родители. В произошедшем разбираются сотрудники полиции.