В Аргаяше поезд насмерть сбил 69-летнего мужчину

На месте работал заместитель Челябинского транспортного прокурора

На станции Аргаяш ЮУЖД 69-летний мужчина попал под колеса грузового поезда и погиб. Об этом сегодня, 17 августа, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«Несмотря на принятые меры, машинисту поезда предотвратить наезд не удалось. Пострадавший в результате происшествия получил травмы и скончался. Следователями проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Челябинская транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности движения.