В Челябинске отстранили от должности главного полицейского города

Отстранение временное, на время служебной проверки

В Челябинске начальника УМВД Челябинска Андрея Меньшенина временно отстранили от должности на время служебной проверки, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе полицейского главка области.

«ГУ МВД России по Челябинской области назначена служебная проверка для объективной оценки ситуации, на период проверки должностное лицо отстранено от исполнения обязанностей», — говорится в сообщении.

По данным агентства, служебная проверка в отношении Андрея Меньшенина связана с задержаниями в городской Госавтоинспекции накануне. Напомним, бывший замначальника отдела ГАИ подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки в крупном размере; следствие полагает, что выявленный эпизод не единственный.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску, на время отстранения Андрея Меньшенина обязанности руководителя управления исполняет его первый заместитель Михаил Власов.