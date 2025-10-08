В Челябинске за взятку на полмиллиона задержан подполковник полиции

По версии следствия, экс-замначальника отдела ГАИ за вознаграждение помогал предпринимателю

Высокопоставленный полицейский задержан за превышение полномочий и получение взятки в Челябинске. Факты противоправной деятельности подполковника полиции выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с оперативниками собственной безопасности регионального главка МВД. Он был уволен из органов внутренних дел 6 октября, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Предварительно, должностное лицо подозревается в получении взятки и превышении должностных полномочий в виде асфальтовой смеси на несколько сотен тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы полиции.

По данным агентства, речь идет о бывшем заместителе начальника отдела Госавтоинспекции Челябинска, который с января 2024 года по май 2025-го помогал предпринимателю проходить различные процедуры, в том числе освобождал от административной ответственности транспорт ООО за нарушение ПДД, ускорял процедуры согласования проектной документации на установку дорожных знаков при проведении дорожно-строительных работ, а также способствовал в получении согласования при выполнении дорожных работ и пр. Бизнесмен отблагодарил гаишника стройматериалами, передав порядка 100 тонн асфальтного покрытия стоимостью более 500 тысяч рублей.

Собранные оперативниками собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области материалы для дальнейшей юридической оценки направлены в следственные органы. При подтверждении вины мужчины он понесет наказание в установленном законом порядке.