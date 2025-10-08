СК ищет новые эпизоды коррупции в работе экс-гаишника, пойманного на взятках в Челябинске

У подполковника полиции прошли обыски — дома и на бывшей работе

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В Челябинске бывшего замначальника отдела городской Госавтоинспекции подозревают в коррупции. В третьем отделе по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР в отношении подполковника полиции возбуждены уголовные дела по статьям о превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности, а также о получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, преступления совершались в период с 1 января 2024 года по 15 мая текущего. Подозреваемый, явно выходя за пределы своих полномочий, давал незаконные указания своим подчиненным сотрудникам о принятии мер по непривлечению к административной ответственности руководства ООО «Капиталстрой» и ее сотрудников по линии дорожного надзора и безопасности дорожного движения при перевозке грузов по дорогам общего пользования на территории областного центра.

За эти незаконные действия экс-полицейский получил от учредителя фирмы взятку в виде асфальтобетонной смеси стоимостью не менее 500 тысяч рублей.

В настоящее время следователями СК России проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемого, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, выполняются иные следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности.